Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 23
aÃ§Ä±k
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
3.937,98
ALTIN
981,77
DOLAR
18,62
STERLÄ°N
21,48
EURO
18,49
Ä°stanbul TopkapÄ± Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Ä°stanbul TopkapÄ± Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim...
Akdeniz Ãœniversitesi mÃ¼lkiyetindeki ticari alanlar kiraya verilecek
Akdeniz Ãœniversitesi mÃ¼lkiyetindeki ticari...
HaliÃ§ Ãœniversitesi 49 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
HaliÃ§ Ãœniversitesi 49 Ã–ÄŸretim...
Ankara Ãœniversitesi 11 Ã–ÄŸretim GÃ¶revlisi alacak
Ankara Ãœniversitesi 11 Ã–ÄŸretim...

Erdal Ä°nÃ¶nÃ¼ vefatÄ±nÄ±n 15'inci yÄ±lÄ±nda mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

31 Ekim 2022 Pazartesi 16:06
Erdal Ä°nÃ¶nÃ¼ vefatÄ±nÄ±n 15'inci yÄ±lÄ±nda mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

Ä°STANBUL - Eski BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±larÄ±ndan ve SHP Genel BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Erdal Ä°nÃ¶nÃ¼, vefatÄ±nÄ±n 15. yÄ±lÄ±nda kabri baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±. Ä°nÃ¶nÃ¼ iÃ§in Zincirlikuyu MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda mezarÄ± baÅŸÄ±nda tÃ¶ren dÃ¼zenlendi. TÃ¶rene Erdal Ä°nÃ¶nÃ¼'nÃ¼n eÅŸi SevinÃ§ Ä°nÃ¶nÃ¼, ÅžiÅŸli Belediye BaÅŸkanÄ± Muammer Keskin, yakÄ±nlarÄ± ve sevenleri katÄ±ldÄ±.

TÃ¶rende konuÅŸan eÅŸi SevinÃ§ Ä°nÃ¶nÃ¼, "15 yÄ±l oldu, su gibi akÄ±p gidiyor, dÃ¼n gibi hatÄ±rlÄ±yorum. Ä°nsan, acÄ±sÄ±nÄ±, yokluÄŸunu gittikÃ§e daha Ã§ok hissediyor. Bize Ã§ok doÄŸru ÅŸeyler Ã¶ÄŸretti. Bunun iÃ§in onu sevgi ve ÅŸÃ¼kranla yad ediyoruz. Åžimdi, niÃ§in birtakÄ±m ÅŸeyleri, davranÄ±ÅŸlarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± daha Ã§ok anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Ã‡ok huzurlu bir insandÄ±, etrafÄ±ndaki herkese de huzur ve itidal geÃ§irirdi" dedi. Â DualarÄ±n okunduÄŸu tÃ¶ren, Ä°nÃ¶nÃ¼'nÃ¼n mezarÄ±na Ã§iÃ§ek bÄ±rakÄ±lmasÄ±yla sona erdi.


Â 

AKADEMÄ°SYENLÄ°ÄžÄ° SÄ°YASETE TERCÄ°H ETTÄ°Â 

Prof. Dr. Erdal Ä°nÃ¶nÃ¼, 1983 yÄ±lÄ±nda, Sosyal Demokrasi Partisi (SODEP) Kurucu BaÅŸkanÄ± olarak siyasete atÄ±ldÄ±. Bu partinin, HalkÃ§Ä± Parti ile birleÅŸmesi sonucu ortaya Ã§Ä±kan Sosyal Demokrat HalkÃ§Ä± Partiâ€™nin (SHP), ilk olaÄŸan kurultayÄ±nda seÃ§ildiÄŸi genel baÅŸkanlÄ±k gÃ¶revini 1993 yÄ±lÄ±na kadar sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

1986, 1987 ve 1991 genel seÃ§imlerinde Ä°zmir'den milletvekili seÃ§ilen Erdal Ä°nÃ¶nÃ¼, DoÄŸru Yol Partisi ile SHP'nin kurduÄŸu koalisyon hÃ¼kÃ¼metinde (1991-1993) BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Devlet BakanÄ± olarak gÃ¶rev yaptÄ±. 1992 yÄ±lÄ±nda Berlin'de toplanan 19. Sosyalist Enternasyonal Kongresi'nde BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±; 1993 yÄ±lÄ±nda ise, TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu BaÅŸkanÄ± seÃ§ildi. SHP-CHP birleÅŸmesinden sonra kÄ±sa bir sÃ¼re (27 Mart-20 EylÃ¼l 1995) DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±.

Siyasetten ayrÄ±ldÄ±ktan sonra akademiye dÃ¶nen Erdal Ä°nÃ¶nÃ¼, SabancÄ± Ãœniversitesi'nde Bilim Tarihi dersleri verdi. TÃœBÄ°TAK Bilim Ã–dÃ¼lÃ¼ sahibi olan Erdal Ä°nÃ¶nÃ¼, matematiksel fiziÄŸe yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ±lardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ 2004 yÄ±lÄ±nda, Grup Teorisi ve Temel Fizik VakfÄ± tarafÄ±ndan, fizik alanÄ±nda Nobel'den sonraki en bÃ¼yÃ¼k Ã¶dÃ¼l olan Wigner MadalyasÄ±'na layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. Erdal Ä°nÃ¶nÃ¼, 2007 yÄ±lÄ±nda vefat etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Erdal Ä°nÃ¶nÃ¼Anma
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
Ä°stanbul TopkapÄ± Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Ä°stanbul TopkapÄ± Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Akdeniz Ãœniversitesi mÃ¼lkiyetindeki ticari alanlar kiraya verilecek
Akdeniz Ãœniversitesi mÃ¼lkiyetindeki ticari alanlar kiraya verilecek
HaliÃ§ Ãœniversitesi 49 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
HaliÃ§ Ãœniversitesi 49 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans