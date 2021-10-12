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Eski milletvekili Erkut Şenbaş için TBMM'de tören

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Ekim 2021 Salı 15:06
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Eski milletvekili Erkut Şenbaş için TBMM'de tören

ANKARA - Ankara'da, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden, 19'uncu dönem İzmir Milletvekili Erkut Şenbaş (84) için TBMM'de tören düzenlendi.

19'uncu dönem İzmir Milletvekili Erkut Şenbaş için düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, TBMM İdare Amiri Mehmet Göker, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Meclis bürokratları ve çalışanları, Şenbaş ailesi ile yakınları katıldı. Törende Şenbaş'ın öz geçmişi okundu, dua edildi. Evli ve 3 çocuk babası Şenbaş'ın cenazesi, yarın İzmir'de toprağa verilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eski Milletvekili Erkut ŞenbaşTörenTBMM
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