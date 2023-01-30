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Hatay'da Vakıf taşınmazı kiralama ihalesi

30 Ocak 2023 Pazartesi 15:15
Hatay'da Vakıf taşınmazı kiralama ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü, il genelinde 35 adet Vakıf taşınmazını kiraya verecek.

İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 9 Şubat 2023 tarihinde Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası 4. kat ihale salonunda saat 09.30'da başlayacak.

Konut, iş yeri, tarım arazisi vb. nitelikteki taşınmazlar 31.12.2023 tarihine kadar kiralanacak olup ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedellerine sözleşme bitim tarihinden itibaren müteakip yıllar için yıllık ortalama Devlet istatistik Enstitüsü'nce belirlenen 12 aylık ortalamalara göre TÜFE oranından az olmamak suretiyle kira artışı yapılacak. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti sona erecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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