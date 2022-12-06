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İçişleri: Tunceli'de PKK'nın sözde EYP eğitim kampı imha edildi

06 Aralık 2022 Salı 15:14
İçişleri: Tunceli'de PKK'nın sözde EYP eğitim kampı imha edildi

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, 'Eren Abluka Sonbahar-Kış 13 Operasyonu'nda, Tunceli'deki 14 sığınak ile PKK terör örgütünün sözde el yapımı patlayıcı eğitim kampının imha edildiğini duyurdu.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunceli'de sürdürülen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış 13 Operasyonu' kapsamında; Ovacık ilçesi kırsalında 14 sığınak tespit edilirken, merkez kırsalı Bali Deresi bölgesinde PKK terör örgütünün büyükşehirlerde bombalı eylem yapmak üzere eleman yetiştirdiği sözde EYP eğitim kampı da imha edildi. Sözde EYP eğitim kampı ve 14 sığınakta; 807 EYP düzeneği, 150 EYP yapımında kullanılan entegre, 350 metre kablo, 3 telsiz, 3 akü, 65 pil, 1 ampermetre ve 75 yaşam malzemesi ele geçirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eren Abluka SonbaharKış 13 OperasyonuIçişleri BakanlığıTunceli
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