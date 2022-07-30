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İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanlığı Personel Alacak

30 Temmuz 2022 Cumartesi 17:20
İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanlığı Personel Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından, AB Mali İmkânı (FRiT) kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İstihdam Desteği Projesi kapsamında, İŞKUR Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ankara’da görevlendirilmek üzere Bireysel Mali Yönetim Danışmanlığı hizmeti alımı yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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