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İstanbul Atlas Üniversitesi 127 Öğretim Üyesi Alacak

20 Mart 2023 Pazartesi 15:07
İstanbul Atlas Üniversitesi 127 Öğretim Üyesi Alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Atlas Üniversitesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 127 Öğretim Üyesi alınacak.

Başvurular, Üniversite İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılabilir.

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında belirlenen yabancı dil (İngilizce) yeterliliğini sağlamaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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