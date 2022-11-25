İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan arsa satış ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kağıthane ve Fatih ilçelerinde bulunan 6 adet konut alanı nitelikli arsayı açık artırma ile satışa çıkardı.



İhale, 7 Aralık 2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul adresinde, 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile gerçekleştirilecek.



İhale şartnamesi Emlak Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.



Arsa satış ilanını görüntülemek için tıklayınız.