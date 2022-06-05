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İstanbul Galata Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
05 Haziran 2022 Pazar 09:29
İstanbul Galata Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İstanbul Galata Üniversitesi’nin çeşitli bölüm ve programlarında görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gün gündür. Postayla veya elektronik ortamda yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İLAN.GOV.TR

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