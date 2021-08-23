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İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:24
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İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan ile Giriş İmtihanlarına Ait Yol ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin ilgili unsurlarına nazaran aşağıda belirtilen akademik ünitelere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır. Müracaatlar 23 Ağustos ila 9 Eylül ortasında yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 23.08.2021 15:32
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