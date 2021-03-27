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İstiklal Caddesi ve sahillerde yoğunluk

Koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk sürüyor. Güzel havayı fırsat bilenler sahillere akın etti. Kimi fotoğraf çektirirken kimi de çocuklarını gezdirdi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
27 Mart 2021 Cumartesi 16:43
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İstiklal Caddesi ve sahillerde yoğunluk

İSTANBUL

Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar İstiklal Caddesi ve sahillere akın etti. Koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Güzel havayı fırsat bilenler de sahillere akın etti. Beşiktaş sahilinde trafikte yoğunluk göze çarptı. Çoğu kişi araçlarında inerek yürümeyi tercih etti. Yerli ve yabancı birçok turistin akın ettiği Ortaköy'de kimi fotoğraf çektirirken kimi de sahilde yürümeyi tercih etti. Zaman zaman sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.


"TORUNUMU GEZDİRMEYE GELDİM"

Torununu gezdirmek için Ortaköy Sahili'ne gelen Beyhan Çakır "Oğlum ve torunum ile Ortaköy'e geldik. Bu virüs ile ne yapacağımızı bilmiyorum. 68 yaşındayım. Çok zorluklar yaşadım. Koronavirüse karşı çift maske takıyorum. Biraz gezip evimize gideceğiz" dedi.


"KORONAVİRÜSE DİKKAT ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Çocuğunu gezdirmek için Ortaköy Sahiline gelen Nilay Kaçar ise "Çocuğu dışarı çıkaramıyoruz. Güzel havayı bulunca dışarı çıkalım nefes alalım dedik. Koronavirüs de var ama dikkat etmeye çalışıyoruz. Ellerini yıkıyoruz. Kalabalık yerlere koymamaya dikkat ediyoruz. Yarın kısıtlama nedeniyle evdeyiz. Haftada bir gün dışarı çıkıyoruz" diye konuştu.


"İNSANLAR SAZDAN SÖZDEN UZAK KALDILAR"

Ortaköy'de saz çalıp türkü söyleyen sokak sanatçısı Cihat kantarcı "Hava güzel. İnsanlar da sosyal mesafe kurallarına uyarak güzel havadan istifade ediyorlar. İnsanlar sazdan, sözden çok uzun bir süre uzak kaldılar. Biz de Ortaköy'de kültürel felsefeye hizmet eden bireyler olarak kendimizce onlara bu toprağın değerlerini, bu toprağın sesini dilimiz döndüğünce ifade etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsVakaTaksim MeytanıIstiklal Caddesi
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