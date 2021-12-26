Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,891.28
ALTIN
638.46
DOLAR
10.99
STERLİN
14.63
EURO
12.44
21 Öğretim Görevlisi İstihdam Edilecek 
21 Öğretim Görevlisi İstihdam...
Nevşehir’de Hazineye ait taşınmazlar satılacak
Nevşehir’de Hazineye ait taşınmazlar...
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Alımı Yapılacak
Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Alımı Yapılacak
Et ve Süt Kurumu’ndan online tereyağı satışı
Et ve Süt Kurumu’ndan...

Mehmetçik yılda 250 bin fidan dikiyor

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) personele verilen çevre bilinci ve doğanın korunması eğitiminin yanı sıra Mehmetçik her yıl ortalama 250 bin fidan dikimi yapıyor. Bu fidanların 'ordu malı' gibi kayıt altına alındığı ve takiplerinin yapıldığı bildirildi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
26 Aralık 2021 Pazar 13:46
0 Okunma
Mehmetçik yılda 250 bin fidan dikiyor

ANKARA

MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mehmetçik vatan savunmasının yanı sıra doğanın korunmasında da önemli görevler üstleniyor. Yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadeleyi sürdüren, Türkiye'nin denizlerde ve semalardaki hak, alaka ve menfaatlerini korumaya yönelik faaliyetlerine devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, çevrenin ve doğanın korunması için de çalışıyor. Bu kapsamda çevre bilinci ve doğanın korunması hakkında personele eğitim verilirken, Mehmetçik yılda ortalama 250 bin fidan dikiyor. Bakanlık kaynaklarınca bu fidanların 'ordu malı' gibi kayıt altına alındığı, bunların takiplerinin yapıldığı belirtildi. 

ORMAN YANGINLARINDA 'REZERV GÜÇ' OLACAK

Bunun yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yeni bir çalışma başlatılmasına yönelik adımların planlandığı öğrenildi. Çalışma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki hava araçlarından uygun vasıfta olanların ilave sistemlerle donatılarak gerektiğinde orman yangınları ile mücadelede kullanılması planlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait hava araçlarından bazılarına esas görevlerini aksatmayacak şekilde ilave sistemler takılması, pilotlara orman yangınları ile mücadele kapsamında ilave eğitimler verilmesi düşünülüyor. Böylelikle ihtiyaç halinde orman yangınlarında kullanılmak üzere 'rezerv güç' oluşturulabileceği değerlendiriliyor.

MSB'DEN 'SIFIR ATIK' PROJESİ

Ayrıca 'Sıfır Atık' projesi de Milli Savunma Bakanlığı tarafından başarıyla uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde gerçekleştirilen proje, Milli Savunma Bakanlığı'nın Atık Yönetim Sistemi'ne entegre edilerek tüm askeri birliklerde uygulanmaya başladı. Bu kapsamda bakanlık birimlerine sıfır atık ekipmanı yerleştirilerek 'Atık Geçici Depolama Alanları' oluşturuldu. Buralarda ayrıştırılan atıklar, geri dönüşüme kazandırılmak üzere lisanslı firmalara ve belediyelere teslim ediliyor.

ÇAY POSASINDAN ORGANİK GÜBRE

Konuyla ilgili bilincin oluşması amacıyla personele eğitim verilirken, proje kapsamında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı, Kara Kuvvetleri Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı, Kara Harp Okulu Komutanlığı, 4'üncü Kolordu Komutanlığı ile 11'inci Ana İkmal Merkez Komutanlığı kışlalarına kompost cihazları yerleştirildi. Çay posaları dahil mutfakta oluşan pişmemiş yemek artıkları toplanarak organik gübre yapılmak üzere bu ünitelere gönderilip, kompost üretimine başlandı. Kompost ünitelerinde elde edilen organik gübre, uygulama seralarında, Milli Savunma Bakanlığı yerleşkelerinde, mevcut yeşil alanlarda ve verimsiz toprakların iyileştirilmesinde kullanılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MehmetçikFidanMSB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocaeli'de halk otobüsü devrildi: 7 yaralı
Kocaeli'de halk otobüsü devrildi: 7 yaralı
Milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+ göreve hazır
Milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+ göreve hazır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin babası ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull saldırısında yaralanan Asiye'nin babası ile görüştü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans