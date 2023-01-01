Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.509,16
ALTIN
1.096,58
DOLAR
18,71
STERLİN
22,67
EURO
20,04
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi...
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Adıyaman Üniversitesi 81 Öğretim Üyesi alacak
Adıyaman Üniversitesi 81 Öğretim...

Merada otlatılan 50 küçükbaş öldü; inceleme başlatıldı

Batman’da merada otlatıldıktan sonra köye getirilen 750 küçükbaştan 50'si öldü. Ölüm nedenini belirlemek için hayvanlardan ve meradan numune alındı.

01 Ocak 2023 Pazar 18:36
Merada otlatılan 50 küçükbaş öldü; inceleme başlatıldı

BATMAN, (DHA)

Beşiri ilçesine bağlı Yakacık köyünde besicilik yapan Erkan Kangül ve Cemalettin Taş, 750 küçükbaşı otlamaları için meraya götürdü. Merada otlatıldıktan sonra köye getirilen hayvanlardan 50’si hastalık belirtisi gösterdi. Hayvanlar ertesi gün öldü. Kangül ve Taş, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Gelen ekip, meradan ve hayvanlardan numune alarak incelemeye gönderdi. Yapılacak incelemenin ardından hayvanlaın kesin ölüm nedeni tespit edilecek.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
MeraBatmanKüçükbaşInceleme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay'da terör örgütlerine operasyon: 33 gözaltı
Hatay'da terör örgütlerine operasyon: 33 gözaltı
Bakan Soylu, Şırnak'ta jandarmalarla maç yaptı
Bakan Soylu, Şırnak'ta jandarmalarla maç yaptı
1 milyon 429 bin ev hayvanı kayıt altına alındı
1 milyon 429 bin ev hayvanı kayıt altına alındı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans