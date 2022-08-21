Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.020,20
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yozgat Bozok Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi 31...
Tarsus Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alacak
Tarsus Üniversitesi 7 Öğretim...
Artvin Çoruh Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Artvin Çoruh Üniversitesi Sözleşmeli...
Süleyman Demirel Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi 12...

MİT'ten Suriye'ye operasyon; sözde PKK/YPG yöneticisi etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nca (MİT), Suriye'nin Kamışlı bölgesine düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG üyelerine silahlı ve ideolojik eğitim veren sözde yönetici Mıhyedin Gulo, etkisiz hale getirildi.

21 Ağustos 2022 Pazar 12:49
MİT'ten Suriye'ye operasyon; sözde PKK/YPG yöneticisi etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)

MİT, PKK/YPG'lilere eğitim veren sözde 'Hebat Derik Akademisi'nin başında bulunan Mıhyedin Gulo'yu, 9 Ağustos'ta, Suriye'nin Kamışlı bölgesine düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirdi. Gulo'nun, örgüt mensuplarını, Türkiye ve Suriye'deki Türk birliklerine yönelik eylemde bulunmaları amacıyla yetiştirdiği belirtildi. Güvenlik güçlerine yönelik birçok eylemin, koordinesi ve planlamasında etkin rol alan Gulo'nun, bu nedenle MİT'in hedef listesinde yer aldığı bildirildi. Mıhyedin Gulo'nun ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'na karşı Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarında da örgütte faaliyet gösterdiği aktarıldı. Son olarak Gulo'nun, Suriye'nin Haseke bölgesinde YPG'ye ait sözde 'Hebat Derik Akademisi'nde 'yönetici' görevi üstlendiği vurgulandı.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
MİTSuriyePKKYPG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Havrita’da işaretlenen sokak köpekleri öldürülüyor” tartışması
“Havrita’da işaretlenen sokak köpekleri öldürülüyor” tartışması
İstanbul Boğazı'na atık döken gemilere 36,7 milyon lira ceza
İstanbul Boğazı'na atık döken gemilere 36,7 milyon lira ceza
Yozgat Bozok Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacak
Yozgat Bozok Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans