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MİT’in istihbaratıyla Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı Halep'te yakalandı

Yakalanan Suriyeli terörist Semir el Hamid ifadesinde, saldırıda kullanacağı TNT patlayıcı gömdüğünü itiraf etti.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
28 Haziran 2021 Pazartesi 12:22
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MİT’in istihbaratıyla Türkiye'ye yönelik saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı Halep'te yakalandı

İSTANBUL, (DHA)

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) istihbaratıyla, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik bombalı saldırı hazırlığı önlendi. Yakalanan Suriyeli terörist Semir el Hamid ifadesinde, saldırıda kullanacağı TNT patlayıcı gömdüğünü itiraf etti.

MİT'in istihbaratıyla, terör örgütü DEAŞ üyesi Suriyeli Semir el Hamid, 17 Haziran'da Halep’in Aziziye bölgesinde yerel güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Semir el Hamid, Türkiye'ye yönelik bombalı saldırı hazırlığında olduğunu, kullanacağı patlayıcıyı gömdüğünü itiraf etti. Teröristin ifadesinden yola çıkılarak bölgede kazı yapıldı. Kazıda, işlenmemiş şekilde yaklaşık 50 kilo TNT patlayıcı ele geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MİTIstihbaratTürkiyeSaldırıDEAŞHalepSemir El HamidIfadeSuriyeliTntPatlayıcıYeni Çağrı
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