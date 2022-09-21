Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.278,88
ALTIN
987,32
DOLAR
18,34
STERLİN
20,83
EURO
18,21
Filyos Belediyesi daire satışı yapacak
Filyos Belediyesi daire satışı...
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9 Gemi Adamı kadrosuna sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9...
Ordu Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alacak
Ordu Üniversitesi 40 Öğretim...
Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediyesi sürekli işçi alacak
Afyonkarahisar İli Kılıçarslan Belediyesi...

MSB: Pençe- Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

21 Eylül 2022 Çarşamba 16:41
MSB: Pençe- Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde üs bölgesine teröristlerce açılan taciz atışı sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam'ın şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, 21 Eylül 2022 tarihinde, bir üs bölgemize teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi. (DHA)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit İstihkam Uzman Onbaşı Muhammed Karaçam için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 21 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pençe Kilit Bölgesi1 Asker şehit Oldu2 Asker Yaralandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çorum'a şehit ateşi düştü
Çorum'a şehit ateşi düştü
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9 Gemi Adamı kadrosuna sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 9 Gemi Adamı kadrosuna sözleşmeli personel alacak
Ordu Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alacak
Ordu Üniversitesi 40 Öğretim Üyesi alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans