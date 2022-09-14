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MSB: Pençe- Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

14 Eylül 2022 Çarşamba 15:12
MSB: Pençe- Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ANKARA - MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde PKK'nın kullandığı 2 mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 mağara tespit edildi. Mağaralardaki aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Açıklamada, ele geçirilenler şöyle sıralarındı

"247 AK-47 piyade tüfeği, 19 RPG-7 roketatar, 2 keskin nişancı tüfeği, 4 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 4 bombaatar, 1 MG-3 makineli tüfek, 1 RPG-26 roketatar, 1 adet 60 milimetre havan, 70 el bombası, 1 Doçka uçaksavar silahı, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet 7,62 milimetere PKMS makinalı tüfek, 4 M-16 piyade tüfeği, 20 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 RPG-7 roketatar antitank mühimmatı, 1 RPG-7 optik nişangah, 3 termal silah dürbünü, 2 adet 7,62 milimetre PKMS makinalı tüfek namlusu, 300 bombaatar mühimmatı, çok ayıda hafif ve ağır silah mühimmatı, 1 yangın söndürme tüpü, 1 kaynak makinesi, 7 termal şemsiye, 5 set halinde oksijen tüpü, 1 switch çoklayıcı, 2 sabit telefon, 1 ses kayıt cihazı, 1 Yaesu el telsizi, 2 Yaesu sabit merkez telsiz, 1 IP kamera, 1 kulaklık, kimyasal ışık çubukları, 1 tripod ayaklık, 1 güç kaynağı, 1 joystick kumanda, 1 havalandırma fanı çok sayıda örgütsel doküman."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pençe Kilit BölgesiMSBSilahMühimmat
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