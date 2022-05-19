MSB: PKK/YPG'li 19 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB: IRAK'IN KUZEYİNDE 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) teröristle mücadelesinin etkin ve kararlı sürdüğü belirtilerek, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi. (DHA)