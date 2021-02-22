Mülakatla 50 işçi alınacak

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere mülakatla 50 İşçi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Başvurular, 24 Şubat 2021 günü mesai saati bitimine kadar şahsen Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne (Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 06330 Çankaya / Ankara) adresine yapılacak.

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