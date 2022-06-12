Ordu'ya şehit ateşi düştü

(Ordu), (DHA)



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Kuzey Irak’ın Hore Tepe bölgesinde yürüttüğü Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerce yola döşenen EYP’nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Gökhan Demir, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit oldu.



ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ



Şehit Demir’in acı haberi, Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi'ndeki ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Yaşar ve annesi Suriye Demir’in yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri de evin önüne taziye çadırı kurdu. Şehit Demir'in yakınları, taziye evine akın etti. Yaşar ile Suriye Demir'in 4 çocuğunun en küçüğü olan şehit Demir'in, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Demir'in cenazesinin kente getirildikten sonra, İnkur Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.



VALİ SONEL VE GÜLER BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI



Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başsağlığı diledi. Sonel, paylaşımda; "Pençe- Kilit Harekatında K. Irak’ta alçak bölücü terör örgütlerince yerleştirilen EYP’nin infilak etmesiyle şehit olan Ordu- Ünyeli İs.Uzm. Çvş. Gökhan Demir evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevdiklerine, milletimize sabır ve başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde alçak teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu, şehit olan Ordu Ünyeli hemşehrimiz Uzman Çavuş Gökhan Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)