Ormanda kaybolan 4 kişi, 10 saat sonra bulundu

KIRKLARELİ

Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı yakınlarındaki ormanda 4 kişinin kaybolduğu ihbarını alan AFAD ekipleri, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Hava sıcaklığının eksi 4 derece olduğu bölgede jandarma ekiplerinin desteği ile yaklaşık 10 saat süren çalışmalar sonucunda 3'ü Suriye uyruklu 4 kişi, Çağlayık köyü yakınlarında bulundu. Geceyi yaktıkları ateş başında ısınarak geçirdikleri tespit edilen 4 kişi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.