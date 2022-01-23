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Ormanda kaybolan 4 kişi, 10 saat sonra bulundu

Kırklareli'de sınır kapısına yakın ormanda kaybolan 4 kişiye ekiplerin 10 saat süren arama-kurtarma çalışmasıyla ulaşıldı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
23 Ocak 2022 Pazar 16:54
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Ormanda kaybolan 4 kişi, 10 saat sonra bulundu

KIRKLARELİ

Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı yakınlarındaki ormanda 4 kişinin kaybolduğu ihbarını alan AFAD ekipleri, bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Hava sıcaklığının eksi 4 derece olduğu bölgede jandarma ekiplerinin desteği ile yaklaşık 10 saat süren çalışmalar sonucunda 3'ü Suriye uyruklu 4 kişi, Çağlayık köyü yakınlarında bulundu. Geceyi yaktıkları ateş başında ısınarak geçirdikleri tespit edilen 4 kişi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OrmanKırklareliBulgaristanDereköy Sınır KapısıAFAD
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