Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1420.03
ALTIN
529.87
DOLAR
9.2091
STERLİN
12.6436
EURO
10.7015
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden personel alımı
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden...
Tuzla Liman Başkanlığı gemi satışı yapacak
Tuzla Liman Başkanlığı gemi...
Otobüs hatları kiraya veriliyor 
Otobüs hatları kiraya veriliyor 
Narenciye satışı yapılacak
Narenciye satışı yapılacak

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden personel alımı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Ekim 2021 Cuma 11:11
0 Okunma
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden personel alımı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne sözlü sınavla 12 uzman yardımcısı ve bir idari memur alınacak.

Personel alımı için 2020 veya 2021 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavlarından birinden uzman yardımcısı için P3 ve P1, idari memur için P93 puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak; ayrıca uzman yardımcısı için İngilizce, Almanca, İspanyolca veya Rusça Yabancı Dil Sınavı'ndan 2019, 2020 veya 2021 yıllarından birine ait en az 70 ve yukarı puan almış olmak şartları aranmaktadır. 

İlanı görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Gül: Teröre karşı iş birliğinde bir çok ülke sınıfta kaldı
Bakan Gül: Teröre karşı iş birliğinde bir çok ülke sınıfta kaldı
Taliban heyeti, Türkiye'ye geldi
Taliban heyeti, Türkiye'ye geldi
Türk Kızılay Azerbaycan Kızılay’ının kapasitesini geliştirecek
Türk Kızılay Azerbaycan Kızılay’ının kapasitesini geliştirecek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans