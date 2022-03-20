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Otomobil çamura saplandı, yaralı sürücü bata çıka taşındı

AFAD ekibi, sedyeye aldığı Mustafa D.'yi ambulansa kadar bata çıka taşıdı. 

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
20 Mart 2022 Pazar 18:34
Otomobil çamura saplandı, yaralı sürücü bata çıka taşındı

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, kontrolden çıkarak, 30 metre sürüklenip, çamura saplanan otomobilin sürücüsü Mustafa D., yaralandı. AFAD ekibi, sedyeye aldığı Mustafa D.'yi ambulansa kadar bata çıka taşıdı. 

Kaza, öğle saatlerinde, Tunceli- Elazığ yolunun 25'inci kilometresinde Beydamı köyü mevkisinde meydana geldi. Mustafa D. yönetimindeki 61 ACM 121 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, 30 metre sürüklenerek yol kenarında çamura saplandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bilinci kapanan sürücü, AFAD ekibinin çalışmasıyla otomobilden yaralı çıkarıldı. Ekipler, sedyeye aldıkları Mustafa D.'yi çamurun içinde bata çıka ilerleyerek ambulansa kadar taşıdı. Mustafa D., ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa D.'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
AFADOtomobilAmbulansYaralı SürücüYeni Çağrı
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