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Sakarya Üniversitesi Sürekli İşçi Alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
06 Haziran 2022 Pazartesi 15:03
Sakarya Üniversitesi Sürekli İşçi Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Sakarya Üniversitesi ve bağlı birimlerde çalışmak üzere Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

İlanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların, İŞKUR sistemi (www.iskur.gov.tr) üzerinden 06.06.2022 – 10.06.2022 tarihleri arasında başvuru yapmaları gerekmektedir. İşe alım sürecinde gerekli bilgilendirmeler Sakarya Üniversitesi resmi web sayfasında (http://www.sakarya.edu.tr/) kadro ilanları bölümünde yayımlanacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

İLAN.GOV.TR

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