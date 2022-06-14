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Selçuk Üniversitesi 201 akademik personel alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
14 Haziran 2022 Salı 14:28
Selçuk Üniversitesi 201 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Selçuk Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre 201 öğretim üyesi alınacak.

Başvurular 13 Haziran - 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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