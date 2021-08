İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 7'nci yılında kabri başında anıldı. Seba'nın Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma törenine; başkan Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Kemal Erdoğan, Mesut Urgancılar, Fatih Avşar, Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ulvi Güveneroğlu, kongre üyeleri ve taraftarlar katıldı. Duaların okunmasının ardından Çebi ve yöneticiler, Galatasaray Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in de kabrini ziyaret ederek çelenk bırakıp, dua etti.





Anma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Öncelikle ülkemizdeki sel ve yangın felaketlerinde hayatını kaybeden görevli ve vatandaşlarımıza buradan rahmet diliyorum. İnşallah bu sıkıntılar çok çabuk biter. Çünkü son bir aydan beri baya hırpalanıyor ülkemiz. Suyuyla, deresiyle, çevresiyle ve ormanlarıyla bu topraklar bizim için önemli. Önce yakmayı söndürmek, seli engellemek, durdurmak değil, bunlara sebebiyet olacak tedbirleri daha önceden alabilmeyi bilmeliyiz toplum olarak'' dedi.





"BÖYLE BİR ONURSAL BAŞKAN SAHİP OLMANIN GURURUNU HER ZAMAN YAŞAYACAĞIZ"



Süleyman Seba'nın sadece Beşiktaş'ta değil, Türk sporunda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Çebi, "Bugün burada bulunma sebebimiz rahmetli onursal başkanımız Süleyman Seba'nın 7'nci ölüm yıldönümü olması. Bu sebeple dua etmeye geldik. Kendisinin Türk futbolunda, Türk sporunda yerinin çok önemli olduğunu, bütün rakiplerimiz ve rakiplerimizin taraftarları dahil olmak üzere kabulleniyorlar. Bu bizim için bir onur. Beşiktaşlılık duruşunun Süleyman Seba'dan da kaynaklandığını ve bu duruşun diğer bütün rakip taraftarlarımız tarafından da beğenilmesi bizim için bir onur kaynağıdır. Böyle bir onursal başkana sahip olmanın onurunu ve gururunu her zaman yaşayacağız. Görünen şu ki camialar ve insanlar, iyi olanları, düzgün olanları, topluma örnek olanları her zaman, her şartlarda yad etmeyi kabullenmişlerdir. Ne mutlu onursal başkanımızın takımının, tuttuğu kulübün bir üyesi olmak bizim için gerçekten keyif. Yaptıklarından ve tavırlarından ders alabiliyorsak ne mutlu bize. Biz Beşiktaşlıların ders aldığı kadar, rakiplerimiz de kendi yöneticilerinin saygı duyduğu kadar, bizim onursal başkanımıza saygı duyarlar ve kendi yöneticilerinin de Süleyman Seba başkanımız gibi dik durmasını, fair play olmasını, saygı duymasını, rakiplere nasıl yapıyorsa, aynısını yapmasını hatta bunu sporcularının da teknik direktörlerinin de görüp örnek almasını temenni ediyorum. Her sene buraya geldiğimizde, ömrümüz ne kadar yeterse ki her zaman Beşiktaş'ın burada bir temsilcisi olacaktır. Dünya var olduğu müddetçe buraya geleceklerdir. Buradan da aynı mesajları Türk spor kamuoyuna verebilirsek ne mutlu bize. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Az evvel Galatasaray'ın rahmetli başkanının mezarına da geldik, onun için dua ettik. Bizler sadece sahada rakip olduğumuzu, saha dışında en az onlar kadar birbirimize saygı duymamız gerektiğini bilerek sporu takip etmeli ve içinde olmalıyız" şeklinde konuştu.





"ADALETİN EKSİK OLMADIĞI BİR SEZON DİLİYORUM"



Süper Lig'in bu akşam başlayacak 2021-22 sezonuyla ilgili de konuşan Çebi, "Sezon bir defa adil olsun. İnsanların birbirini incitmediği, futbolcuların birbirini kırmadıkları, sahada sadece sporu şov olarak, keyif olarak, seyredenlere de keyif verebilmek adına yaptıkları bir sezon diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Her takım iddialı, her takım hazırlandı, biz de hazırız. Bir mücadele edilecek, sonunda lig bitecek, birisi şampiyon olacak. Temenni ediyorum olan Beşiktaş olur. Her taraftar gibi ben de Beşiktaş taraftarıyım, öncelikle öyle istiyorum. Ama adaletin eksik olmadığı, insanların hakemlerden, federasyondan, kulüp yöneticilerinden dert yanmadığı bir sezon diliyorum. Sosyal medyanın da 'Laf olsun torba dolsun' diye yazıp çizmediği, kendilerine keyif olsun diye ellerine alıp da tiwit atmadıkları, gerçekleri yazdıkları, çizdikleri bir sezon diliyorum'' ifadelerini kullandı.