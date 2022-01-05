Tangöze'den ikinci akustik solo albüm: Aşık Mahzuni Şerif Türküleri

Türk rock müziğinin başarılı temsilcilerinden DUMAN grubunun solisti ve birçok bilinen parçanın bestecisi ve söz yazarı olarak tanınan KAAN TANGÖZE ikinci solo akustik albümünü tamamladı.