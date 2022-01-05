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Tangöze'den ikinci akustik solo albüm: Aşık Mahzuni Şerif Türküleri

Türk rock müziğinin başarılı temsilcilerinden DUMAN grubunun solisti ve birçok bilinen parçanın bestecisi ve söz yazarı olarak tanınan KAAN TANGÖZE ikinci solo akustik albümünü tamamladı.

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
05 Ocak 2022 Çarşamba 14:40
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Tangöze'den ikinci akustik solo albüm: Aşık Mahzuni Şerif Türküleri

Haber: Dinçer Karacalar

Ünlü Türk Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif’in 10 bestesinin Kaan Tangöze tarafından yeniden yorumlandığı albümün ilk teklisi ‘Haşlayın Beni’ 17 Eylül 2021’de, ikinci tekli ‘Gül Yüzlü Cananım’ 22 Ekim 2021’de dinleyiciyle buluşmuştu.

Büyük ilgi gören teklilerden sonra, albümün tamamı ise 7 Ocak 2022’de tüm dijital platformlarda yerini alacak.

Albüm şarkılarından ‘Boşu Boşuna’ ve Divane Ettim Aklımı’ adlı eserlerin klipleri önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşacak.

Sanatçının, İstanbul'daki stüdyosunda kaydedilen 10 şarkılık albümün; vokal, akustik gitar ve aranjesi kendisine ait.

KLİPLER YOUTUBE KANALINDA!

7 Ocak’ta tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşacak olan Kaan Tangöze’den ‘Aşık Mahzuni Şerif Türküleri’ albümünün klipleri Kaan Tangöze YouTube kanalında olacak!

Çekimleri Kayseri’de gerçekleşen kliplerin, eserlerin ruhunu yansıtan pastoral öğeleri, izleyenleri başka bir dünyaya götürecek.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Anahtar Kelimeler:
Duman GrubuKaan TangözeAşık Mahzuni ŞerifAşık Mahzuni Şerif Türküleri
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