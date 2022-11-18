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Tarsus Belediyesi'nden kiralık işletmeler

18 Kasım 2022 Cuma 13:28
Tarsus Belediyesi'nden kiralık işletmeler

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mülkiyeti Tarsus Belediyesi'ne ait 53 adet işletme, 30 Kasım 2022 tarihinde Belediye Encümen Salonunda düzenlenecek ihale ile kiraya verilecek. İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulüyle yapılacak.

Kira süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 yıldır. İlk yıldan sonraki ikinci ve üçüncü yıl kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılacak. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.

İhale metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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