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TBMM Başkanlığı 47 yasama uzman yardımcısı alacak

04 Ocak 2023 Çarşamba 21:20
TBMM Başkanlığı 47 yasama uzman yardımcısı alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında çalıştırılmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yasama Uzmanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre 47 yasama uzman yardımcısı alınacaktır.

Yasama uzman yardımcılığı giriş sınavı için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (A) grubu kadrolar için 2021-2022 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) sonuçları esas alınacak. Başvurular 04.01.2023 tarihinde başlayıp 13.01.2023 tarihi mesai bitiminde sona erecek.

Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/tbmm-baskanligi internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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