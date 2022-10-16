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TekirdaÄŸ'da 12 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±, aracÄ±lÄ±k eden 2 kiÅŸi tutuklandÄ±

TekirdaÄŸ'da yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak isteyen 12 BangladeÅŸ uyruklu kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±, onlara aracÄ±lÄ±k eden 2 kiÅŸi tutuklandÄ±.

16 Ekim 2022 Pazar 16:30
TekirdaÄŸ'da 12 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men yakalandÄ±, aracÄ±lÄ±k eden 2 kiÅŸi tutuklandÄ±

TEKÄ°RDAÄž, (DHA)

TekirdaÄŸÂ Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â GÃ¶Ã§menÂ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±yla MÃ¼cadele ve Hudut KapÄ±larÄ± Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ ekipleri Ä°stanbulâ€™dan Edirneâ€™ye kaÃ§ak gÃ¶Ã§men getirileceÄŸi ihbarÄ± Ã¼zerine harekete geÃ§ti. GÃ¶Ã§menlerin taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± araÃ§, uygulama noktasÄ±nda geldiÄŸi sÄ±rada ekipler tarafÄ±ndan durduruldu. AraÃ§ta yapÄ±lan aramada 12 BangladeÅŸ uyruklu dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§meni yakalandÄ±. Olayla ilgili olarak gÃ¶Ã§menleri getirdiÄŸi belirlenen 2 kiÅŸi emniyetteki ifadelerinin ardÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± hakimlikÃ§e tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. KaÃ§ak gÃ¶Ã§menler ise sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmek Ã¼zere TekirdaÄŸ GÃ¶Ã§ Ä°daresi ekiplerine teslim edildi.

YENÄ° Ã‡AÄžRI GAZETESÄ°

Anahtar Kelimeler:
TekirdaÄŸYasa DÄ±ÅŸÄ±BangladeÅŸKaÃ§ak GÃ¶Ã§men
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