TEKNOFEST açılış töreni gerçekleştirildi

İstanbul, (DHA)



Bu yıl dördüncüsü düzenlenen TEKNOFEST için açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan, Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev, Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, katıldı. Törende ilk olarak ellerinde Türk bayrağı olan öğrenciler yürüyerek protokolü selamladı. Geçiş sırasında Selçuk Bayraktar'ın omuzunda kızı olduğu görüldü. Daha sonra kurulan ana sahnede açılış törenine geçildi.



Bakan Varank, törende yaptığı konuşmasında, "Görüyoruz ki bu ülkenin dört bir tarafındaki parlak beyinler şartların olgunlaşmasını bekliyor. Gerekli ortamlar sağlandığında, fırsat verildiğinde gençlerimizin dünyaya meydan okuyabilecek bir kapasiteye sahip olduğu aşikar. Bugün eğer TEKNOFEST'e ilgi bu kadar yüksekse bu vizyonu da aslında sağlam bir iradeye borçluyuz" ifadelerini kullandı.



Bakan Varank, "Ben ne zaman uçan arabalardan bahsetsem bizimle dalga geçmeye çalışanlar oluyor. Ama bilmiyorlar ki 2030 yılına kadar uçan arabaların pazar payı 320 milyar dolara ulaşacak. Onun için biz Samanyolu galaksisi dediğimizde sadece akıllarına saman gelen anlayışa aldırış etmeden teknolojiye yatırım yapacağız, gençlerimize yatırım yapacağız ve hep beraber inşallah tarih yazacağız. Türkiye gümbür gümbür gelen gençleriyle önümüzdeki yıllara mührünü vuracak. Türkiye kritik teknolojilerin pazarı değil, üretim üssü olmalıdır. Bizim gençlerimize yakışan figüranlık değil, başroldür." dedi.



"AZİMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDERSEK İNŞALLAH DÜNYANIN EN İYİSİ OLURUZ"

Selçuk Bayraktar, törende yaptığı konuşmasında gençlere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Mühendis bir yol arkadaşınız olarak sizlere tavsiyem; önünüze çıkan engeller sizi asla yıldırmasın. Yerleşik düzen sizi yanlış eğitse de, etikten, ahlaktan ve hak bildiğiniz yoldan asla ayrılmadan çok çalışın. Bir konu üzerinde çalışırken muhakkak geleceğin trendlerine odaklanın. Yaptığınız her işi özgün ve size ait olmasını önemseyin. Size tavsiyem asla inandığınız yoldan ayrılmayın. Azimle çalışmaya devam edersek inşallah dünyanın en iyisi oluruz."



Prof. Dr. İsmail Demir ise, "TEKNOFEST ne yaptı?' diye sorulduğunda; bütün potansiyeli harekete geçirdi, derin dalgayı oluşturdu. Biz Savunma Sanayi Başkanlığı'nda 'istiklal ve istikbalimiz için' dedik. Şu anda istikbalde sizsiniz, istiklal de sizsiniz. Sizlerin gözlerinde geleceği görüyoruz" dedi.