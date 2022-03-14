"Temennimiz, düzenlemelerin bir an önce hayata geçmesi"

ANKARA - Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına yönelik açıkladığı 5 müjdeye ilişkin "Sağlık çalışanlarının sorunlarına neşter vuruldu. Temennimiz, bir an önce düzenlemelerin hayata geçmesidir" dedi.



Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına yönelik açıkladığı 5 müjdenin, bayram hediyesi olduğunu belirtti. Durmuş, "Yapılan açıklamalarda Sayın Cumhurbaşkanı'mız, özetle şu müjdeleri verdi; sabit ek ödemeler merkezi bütçeye aktarılarak (maaş ve ek ödeme) tek kalemde ödenecek. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak, ek ödemelerde artış yapılacak. Ücretlerde yapılacak iyileştirme, emekliliklere de yansıyacak. Lisans mezunu hemşire ve diğer sağlık çalışanları 3600 ek göstergeden yararlanacak. Aile hekimlerinin temel ücretlerinde artış yapılacak. Şiddet katalog suç kapsamına alınacak. Malpraktis soruşturmalarına oluşturulacak mesleki kurul karar verecek. Tüm bu düzenlemelerden üniversite çalışanları da yararlanacak. Yapılacak olan düzenlemelerle, sağlık çalışanlarının yükü önemli ölçüde azalmış olacaktır" dedi.



İyileştirmelerden üniversite hastanelerinde çalışanlarının da yararlanacak olmasının ayrıca önemli olduğunu belirten Durmuş, şunları kaydetti:



"Öbür türlü önemli bir kesim ihmal edilmiş olacaktı. Yapılacak düzenlemelerle sağlık çalışanlarına kurum ve kuruluş fark etmeksizin bütüncül yaklaşılması son derece değerlidir. Sağlık-Sen olarak, bu sorunların yıllardan beri mücadelesini veriyoruz. Gelinen noktada, ücret düzenlemesinden 3600 ek göstergenin kapsamının genişletilmesine, şiddetten malpraktise birçok sağlık çalışanlarının sorunlarına neşter vuruldu. Yapılacak iyileştirmeler fedakar sağlık çalışanları kadar, sağlık sistemi açısından da büyük önem taşımaktadır. Temennimiz bir an önce düzenlemelerin hayata geçmesidir. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."