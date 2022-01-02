Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Tokat Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayısı belirtilen kadrolara öğretim elemanı alacaktır.

Son başvuru tarihi 14 Ocak 2022 olup, sonuçlar 31 Ocak 2022 tarihinde açıklanacaktır.

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