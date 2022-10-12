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Yunan unsurlarının geri ittiği 41 göçmen kurtarıldı

12 Ekim 2022 Çarşamba 14:40
Yunan unsurlarının geri ittiği 41 göçmen kurtarıldı

AYDIN'ın Kuşadası İlçesinde Yunan unsurları tarafından geri itildiği belirlenen 41 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na, ilçenin açıklarında lastik botta kaçak göçmenler olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, bottaki 20'si Kongo, 16'sı Orta Afrika Cumhuriyeti, 2'si Mali, 2'si Haiti, 1'i de Ruanda olmak üzere toplam 41 kaçmak göçmeni kurtardı. Yunan unsurlarınca geri itildiği belirlenen kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınıp, karaya çıkartıldı. Jandarmaya teslim edilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
41 Göçmen KurtarıldıYunanistanTürkiye
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