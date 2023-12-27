Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 696 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 610 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda 869 bin 284 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 889 bin 272 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,9 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22 ile barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 13,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 653 megavatsaat elektrik ihracatı, 24 bin 619 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.