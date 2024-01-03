Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 886 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 26 bin 610 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda 876 bin 341 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 875 bin 546 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16,5 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 4 bin 378 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 237 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.