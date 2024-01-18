Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 468 megavatsaatle saat 11.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 81 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda 963 bin 346 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 961 bin 419 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,2 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 22,5 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 7 bin 487 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 576 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.