Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 531 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 539 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 845 bin 920 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 860 bin 664 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 16,8 ile rüzgar santralleri ve yüzde 15,2 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 3 bin 748 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 492 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

AA