Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 207 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 644 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 852 bin 398 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 866 bin 98 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24,4 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,4 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 4 bin 276 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 976 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

AA