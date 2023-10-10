Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 948 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 26 bin 155 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 836 bin 282 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 847 bin 699 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,5 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 557 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 978 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.