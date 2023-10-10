İstanbul'da sabah saatlerinde bazı metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.
Haftanın ikinci gününde sabah işe ve okula gitmek isteyenler, bazı duraklarda aşırı yoğunlukla karşılaştı. Bekleyen yolcular, araçlara binmekte zorlandı.
Beykent Durağı’nda beyaz yol çalışması nedeniyle yolcuların yönlendirildiği Beylikdüzü Son Durak İstasyonu'nda kalabalık arttı.
Haramide Durağı’nda araçlara binmek isteyen yolcular uzun süre boş metrobüs bekledi. Metrobüsler de dolu geldiği için yolcular araçlara binemedi.Kaynak: AA