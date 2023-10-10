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Haramide Durağı’nda araçlara binmek isteyen yolcular uzun süre boş metrobüs bekledi. Metrobüsler de dolu geldiği için yolcular araçlara binemedi.

Haftanın ikinci gününde sabah işe ve okula gitmek isteyenler, bazı duraklarda aşırı yoğunlukla karşılaştı. Bekleyen yolcular, araçlara binmekte zorlandı.

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

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