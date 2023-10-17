Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 403 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 657 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 825 bin 904 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 838 bin 98 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,8 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 390 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 585 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.