Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ağır yaralanan Kara, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araca binen şüphelilerden biri Kara'ya tabancayla ateş ederek yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Pınar Mahallesi'ndeki evinden çıkan Murat Kara'nın otomobiline bindiği sırada yanına kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi geldi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.