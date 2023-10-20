Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 580 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 330 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 853 bin 713 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 865 bin 721 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 715 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 724 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.