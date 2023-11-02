Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 208 megavatsaat ile saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 968 megavatsaatle saat 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 854 bin 546 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 856 bin 772 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 25,2 ile ithal kömür santralleri, yüzde 14,1 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 6 bin 380 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 607 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.