Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 33 bin 958 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 7 megavatsaatle saat 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 713 bin 540 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 718 bin 458 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,8 ile rüzgar santralleri, yüzde 16 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 2 bin 798 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 716 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.