Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 385 megavatsaatle saat 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 915 megavatsaatle saat 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 841 bin 853 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 855 bin 606 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 26,3 ile doğal gaz santralleri, yüzde 14,1 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 4 bin 898 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 197 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.