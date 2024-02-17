Haber: Dinçer Karacalar

Türkiye'de yayınladığı şarkılarıyla ve projeleriyle ses getiren ünlü sanatçı Günseli Deniz iki yıl önce Çırağan Sarayı'nda sanat, siyaset ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin katıldığı görkemli bir düğün eşliğinde Amerikalı iş insanı Nick Pickens ile hayatını birleştirmişti. 2 yıldır Amerika'da yaşayan ve mutlu bir evlilik yürüten Deniz, geçtiğimiz gün sosyal medya hesaplarında hamile olduğunu duyurdu.

"EN GÜZEL HEDİYEMİZ YUKARIDAN GELDİ"

Güzel sanatçı, bebek haberini takipçilerine şu sözlerle duyurdu:

"Aylar önce biz evliliğimizin ikinci yılını kutlarken en güzel hediyemiz yukarıdan geldi. En yeni Özcan & Pickens aile üyesi yolda... Sevgimiz gibi ailemiz de katlanarak büyüyor. Nick ve Deniz'in hikayesinde sıra anne baba olmaya gelse de biz yine bildiğiniz gibi, önce aşık, önce sevgili..."

Bir kız çocuk beklediği haberini aldığımız Günseli Deniz & Nick Pickens çiftine sosyal medyadan tebrik mesajları yağıyor.