19 Şubat 2001, faturası en ağır ekonomik krizlerden birini tetikleyen siyasi kavganın yaşandığı gün olarak tarihte yerini aldı.

MGK toplantısında yer alanların daha sonraki anlatımlarına göre Cumhurbaşkanı Sezer, bankalarla ilgili Devlet Denetleme Kurulunun devreye sokulması kararına Başbakan Ecevit'in tepki gösterdiğini belirterek, "Hükümet olarak kamuoyu önünde beni küçük duruma düşürüyorsunuz. Beni yıpratmak için uğraşıyorsunuz." sözlerini sarf etti.

Daha sonra Sezer, önünde duran Anayasa kitapçığını havaya kaldırıp, "Denetimin denetimi mi olur?' diyorsunuz. Anayasa'nın 108'inci maddesi ortada. Bal gibi olur. Anayasa'yı bilmiyorsunuz, bu sözleri söylüyorsunuz." dedi.

Bu arada Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan araya girdi ve "O Anayasa'yı bir de biz görelim, anlayalım." karşılığını verdi. Sezer, Özkan'ın bu sözüne sinirlendi ve elinde tuttuğu Anayasa kitapçığını, Ecevit ve Özkan'ın bulunduğu yöne doğru fırlatarak, "Alın okuyun o zaman." diye bağırdı. Anayasa kitapçığı, Ecevit ve Özkan'ın arasına düştü.

Bu tavır üzerine Ecevit, sinirlenerek masadan kalktı, kapıyı çarpıp salonu terk etti. Bu sırada Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan, Ecevit'in önüne fırlattığı Anayasa kitapçığını aldı ve Sezer'in bulunduğu yöne doğru aynı şekilde fırlattı.

Özkan, sert bir tonda "Asıl Anayasa'dan anlamayan sizsiniz." deyip salondan çıkarken, duyulan "nankör kedi" sözü ise siyaset tarihine geçti.

Piyasalar altüst oldu, kriz patlak verdi

Toplantıyı terk etmesinden kısa bir süre sonra Ecevit, kameraların karşısına geçti ve MGK toplantısında Sezer'in kendisine Anayasa kitapçığını fırlattığını söyledi. Bu olayın Ecevit'in ağzından duyulmasından saatler sonra Türkiye, tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Borsa düştü, repo faizleri tarihin en yüksek seviyelerine fırladı. Döviz ve faizler tırmanışa geçti. Kriz, istihdamda da derin ve bedeli ağır bir tablo yarattı.

Krizin devam etmesi üzerine Türkiye, 2002 Kasım'ında erken seçime gitti ve AK Parti tek başına iktidar oldu. AK Parti'nin 363, CHP'nin 178 koltuk kazandığı seçimlerde önceki hükümetten hiçbir parti ise Meclise girecek oy oranını bulamadı.

Belli başlı öteki olaylar

19 Şubat

1405- "Aksak Timur" ya da "Timurlenk" olarak da tanınan, kendi adıyla anılan imparatorluğun kurucusu hükümdar Timur öldü.

1451- Fatih Sultan Mehmet, babası II. Murad'ın 3 Şubat'ta vefatının ardından ikinci kez tahta çıktı.

1915- İtilaf devletlerinin Çanakkale'ye denizden yaptıkları saldırı püskürtüldü.

1925- Telsiz Tesisi Hakkındaki Kanun çıktı. Türkiye'de radyonun kurulması Mecliste kabul edildi.

1928- Himayei Etfal Kadın Yardım Cemiyeti kuruldu.

1932- Halkevleri kuruldu.

1937- Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuruldu.

1951- Fransız yazar Andre Gide öldü.

1956- Türk Milli Futbol Takımı, Macar Milli Takımı'nı 3-1 yendi.

1957- Türk ordusunun ilk kadın doktor subayı Sema Aran göreve başladı.

1959- Londra Konferansı sona erdi. Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmasını öngören ve 11 Şubat'ta Zürih'te varılan anlaşmalar, İngiltere'yi de ilgilendiren bazı hükümlerin eklenmesiyle "Londra Antlaşması" adıyla imzalandı. İngiltere, Türkiye ve Yunanistan, Kıbrıs'ta garantör devlet oldu.

1975- Devlet Sinema Televizyon Enstitüsü kuruldu.

1993- Tiyatro ve sinema oyuncusu Yaman Okay, 42 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.

1994- Libya'da şeriat uygulamasına geçildi. İslami takvim uygulanmaya başlandı.

1997- İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Rıza Bagheri, Sincan'da düzenlenen Kudüs gecesindeki konuşmaların ardından artan tepkiler nedeniyle ülkesine gitti.

1998- Rusya'dan Türkiye'ye boru hattı ile doğal gaz getirecek Mavi Akım Projesi için müteahhit firmalar arasında anlaşma imzalandı.

2001- Başbakan Bülent Ecevit, Milli Güvenlik Kurulunun Çankaya Köşkü'ndeki şubat ayı toplantısını, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile yaşadığı tartışma nedeniyle terk etti. Türkiye, tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden biriyle karşı karşıya kaldı.

2008- Küba lideri Fidel Castro, 1959 yılında başladığı devlet başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı.

2016- Anadolu Ajansı için de serbest habercilik yapan ve bölgede "Dareyya'nın Gözü" olarak tanınan 21 yaşındaki Mecid Dirani, Suriye'nin güneyindeki Dareyya bölgesinde rejim ordusunun saldırısında hayatını kaybetti. Esed güçlerinin havanın kararmasıyla başlayan saldırısını görüntülemek isteyen Dirani, tank ateşinde vücuduna şarapnel parçaları isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

2017- Somali'nin başkenti Mogadişu'da halk pazarı yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 32 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 50 kişi yaralandı.

2017- Uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in Falcon 9 roketi, 1969'da Neil Armstrong ve arkadaşlarını Ay'a taşıyan Saturn V roketinin fırlatıldığı Kennedy Uzay Merkezi Kalkış Kompleksi 39'dan uzaya fırlatıldı.

2018- Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin Mars keşif aracı Oppurtunity, Mars yüzeyinde şerit halinde taş formasyonları keşfetti.

2020- Almanya'nın Hanau kentindeki iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırgan 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi, evinde ölü bulundu.

2020- HSK, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davaya bakan, aralarında Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanıkla ilgili beraate hükmeden İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında inceleme başlattı.

2021- Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden M. Emin Saraç, tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında vefat etti. Emin Saraç, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından 21 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

2021- ABD, resmi olarak Paris İklim Anlaşması'na yeniden katıldı.

2022- Avrupa Uzay Ajansı (ESA), yaklaşık 12 milyar yıl önce oluşmaya başlayan Samanyolu Galaksisi'nde daha önce bilinmeyen yeni bir galaksinin kalıntılarını tespit etti.

2023- Burkina Faso'da Sabre Operasyonu kapsamında konuşlu bulunan Fransız askerleri ülkeden ayrıldı.

20 Şubat

1507- Fatih Sultan Mehmet'in portresini yapan İtalyan ressam Gentile Bellini öldü.

1622- II. Osman (Genç Osman) katledildi.

1914- İstanbul'da ilk elektrikli tramvay sefere başladı.

1919- Afganistan'da Emir Habibullah Han'ın katledilmesi üzerine yerine geçen Amanullah Han, ülkesinin bağımsızlığını ilan etti.

1928- İstanbul'da "Vatandaşları Türkçe Konuşmaya Teşvik" toplantısı yapıldı.

1930- Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu kabul edildi.

1961- İlk koalisyon kabinesi, İsmet İnönü başkanlığında kuruldu.

1970- Boğaz Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel tarafından törenle atıldı. Üç yılda tamamlanan köprü, 29 Ekim 1973'te açıldı.

2009- Dünyada ekonomik kriz: İngiltere'nin, son banka kurtarma operasyonlarıyla toplam borcu 2 trilyon sterline ulaştı. Almanya'da Federal Cumhuriyet tarihindeki en büyük ekonomik yardım paketi olan 50 milyar avroluk ikinci konjonktür paketi onaylandı.

2010- 60. Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülü, Semih Kaplanoğlu'nun "Bal" filmine verildi.

2014- Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi tarafından Adapazarı'nda üretilen ilk yerli dizel tren seti "Anadolu", İzmir-Balıkesir-Bandırma seferlerine başladı.

2016- İtalyan yazar Umberto Eco, 84 yaşında hayatını kaybetti.

2017- Belçika Brugge Ağır Ceza Mahkemesi, gıyabında yargılanan Sabancı suikastı faillerinden Fehriye Erdal'a, Türkiye'de işlediği suçlar nedeniyle 15 yıl hapis ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi.

2020- Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi törenle açıldı.

2021- ABD'de faaliyet gösteren Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nin (TASC), ülkede yaşayan Türk vatandaşlarını ve soydaşlarını bir araya getirmek için kurduğu TASC TV, özel yayın programıyla 24 saat kesintisiz yayın hayatına başladığını duyurdu.

21 Şubat

1927- Time dergisi, Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya kapağında ikinci kez yer verdi.

1949- Kurtuluş Savaşı komutanlarından, eski bakan Ali Çetinkaya hayatını kaybetti.

1958- İlk Türkiye Profesyonel Futbol Ligi başladı. İzmirspor-Beykoz arasında yapılan ilk maçta, ilk golü İzmirsporlu Özcan attı.

1958- Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır, Birleşik Arap Cumhuriyeti Başkanı seçildi.

1964- Başbakan İsmet İnönü'ye, Mesut Suna tarafından Ankara'da suikast girişiminde bulunuldu.

1965- Siyahi Müslüman lider Malcolm X öldürüldü.

1978- Yahya Demirel ve ortağı Z. Hakkı Alpaz, vergi kaçırdıkları iddiasıyla yargılandıkları Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesince 17 ay hapse mahkum edildi.

1989- Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya'yı işgalini protesto etmek için kendini yakan Çek öğrencinin mezarına çiçek koyan yazar Vaclav Havel, 9 ay hapse mahkum edildi.

2001- Repo faizleri yüzde 7 bin 500'ü buldu.

2007- Amerikalı gök bilimciler, ilk kez Güneş gibi bir yıldızın çevresinde dönen bir gezegenin atmosferinin bileşenlerini analiz ettiklerini açıkladı.

2009- Dünyada ekonomik kriz: ABD'nin iki büyük bankasının kamulaştırılacağı söylentileri Bank of America'nın hisselerini 1984'ten, Citigroup'un ise 1990'dan bu yana en düşük seviyesine geriletti.

2011- Libya'da petrol rafinerisi ve petrokimya tesislerinin bulunduğu Ras Lanuf bölgesinde hükümet karşıtı protestolar patlak verdi.

2013- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 28 Şubat soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık tutuklandı, emekli Korgeneral Doğan Temel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2013- 13 Eylül 1980'de gözaltına alındıktan sonra kaybolan oğlu Cemil Kırbayır'ın bulunması için yıllardır mücadele eden ve kayıp yakınlarının sembolü "Berfo Ana" olarak tanınan Berfo Kırbayır, 105 yaşında İstanbul'daki evinde vefat etti.

2014- Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını da içeren Yeni Demokratikleşme Paketi TBMM'de kabul edildi.

2015- Türk Silahlı Kuvvetlerince, Türkiye'nin kendi sınırları dışında sahip olduğu tek toprak parçası olan Suriye'nin Halep kenti sınırları içindeki Karakozak köyünde bulunan Süleyman Şah Türbesi'ndeki kutsal emanetlerin taşınması için "Şah Fırat Operasyonu" düzenlendi.

2016- Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lılar tarafından 19 Şubat'ta kaçırılan Anadolu Ajansı muhabiri Rauf Maltaş, foto muhabiri Onur Çoban ve kameraman Kenan Yeşilyurt serbest bırakıldı.

2016- Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Seyyide Zeyneb beldesinde bomba yüklü üç araçla düzenlenen saldırıda 83 kişi hayatını kaybetti, saldırıyı DEAŞ üstlendi.

2018- 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu kadınlar sprint finalinde 3. olan Norveç takımındaki Marit Bjoergen, 14. madalyasını alarak Kış Olimpiyatları tarihinde en fazla madalya kazanan sporcu rekorunu kırdı.

2022- Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.

2022- Senegal'de Türk şirketi tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Senegal Stadyumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

2023- Meksika'nın Colima kenti, 2022'de her 100 bin kişi başına 181,94 cinayet ile "dünyada en fazla suç işlenen şehir" olarak kayıtlara geçti.

22 Şubat

1848- Paris'te işçiler ayaklandı.

1962- Ankara'da Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir ve arkadaşları, hükümet darbesi yapmak istedi ancak kalkışma bastırıldı, katılan subaylar emekliye sevk edildi. Bazı üst rütbeli subayların görev yerleri değiştirildi. Hükümet, verdiği söz doğrultusunda darbecileri 30 Nisan'da affetti.

1972- Uçakla gelen yolcuların gümrüksüz alışveriş yapabilecekleri ilk "free shop" İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açıldı.

1991- Irak kuvvetleri, Kuveyt'teki petrol bölgelerini ateşe verdi.

2001- Merkez Bankası, dalgalı kura geçişin ilk gününde doların fiyatını 689 bin liradan 964 bin liraya çıkardı. Faizler yüzde 5 bin 200'leri gördü.

2012- Türk sinemasında önemli filmlere imza atan ve pek çok ödül kazanan yönetmen ve senarist Yusuf Kurçenli, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.

2013- İsveç'te belediye meclisi, tarihi karara imza atarak, ülkede ilk kez minareden ezan okunmasına onay verdi.

2013- İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı, İhlas Haber Ajansı ve TGRT televizyonunun kurucusu Enver Ören, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında vefat etti.

2015- Türkiye, Şah Fırat Operasyonu ile Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu'nu Süleyman Şah'ın kabriyle, Suriye'de sınıra mücavir Suriye Eşmesi köyünün kuzeyinde ve aynı büyüklükteki araziye geçici olarak taşıdı.

2017- Milli Savunma Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, Genelkurmay Karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubayların başörtüsü takabilmesinin önü açıldı.

2018- Devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada, kapatılan TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan FETÖ'nün sivil imamı Harun Biniş'in de aralarında olduğu 24 sanığa 10 yıl 6 ay ile 68 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezası verildi.

2020- Milli çekiççi Eşref Apak, Seyfi Alanya Atmalar Kupası'nda 77,56 metrelik dereceyle barajı geçerek Türk atletizm tarihinde kariyerinde beşinci kez olimpiyata gitme hakkı elde eden ilk isim oldu.

2021- Kanada Federal Parlamentosu, Çin'in, Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımlayan yasayı onayladı.

2023- Dünya genelinde 2022'de 5 bin 909 düzensiz göçmenin yolculuk sırasında öldüğü açıklandı.

23 Şubat

1653- Batı Anadolu'daki şiddetli depremde Denizli, Nazilli, Tire ve Uşak'ta evler yıkıldı, binlerce kişi öldü ya da yaralandı.

1893- Alman mühendis Rudolf Diesel, kendi adıyla anılan motorun patentini aldı.

1919- İtalya'da Benito Mussolini, Faşist Parti'yi kurdu.

1942- Avusturyalı yazar Stefan Zweig, Brezilya'nın Petropolis kentinde eşiyle birlikte intihar etti.

1945- Birleşmiş Milletler Beyannamesi'nin imzalanmasıyla Almanya ve Japonya'ya savaş ilanını kapsayan teklif, TBMM'de kabul edildi.

1945- Türkiye-Amerika İkili Yardım Anlaşması imzalandı.

1963- Bazı Yassıada mahkumlarının da yararlanacağı kısmi af yasalaştı.

1978- Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) kuruldu.

1994- Cep telefonu şebekeleri hizmete açıldı.

1997- Dünyada genetik kopyalama yöntemiyle üretilen ilk memeli olan ve 14 Şubat 2003 tarihinde ölen "Dolly" adlı koyunun İskoçya'daki Roslin Enstitüsünde kopyalandığı duyuruldu.

2005- MERNİS-Kimlik Paylaşımı Sistemi Projesi uygulanmaya başlandı.

2006- Eski başbakan ve kapatılan Refah Partisi'nin son genel başkanı Necmettin Erbakan'ın hapis cezasını evinde çekmesine de imkan tanıyan teklif yasalaştı.

2010- Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Odaköy'de bulunan maden ocağındaki grizu patlamasında 13 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

2017- Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinin merkezini DEAŞ'tan kurtardı.

2017- Bosna Hersek, Sırbistan'a karşı yeniden soykırım davası açılması için Hollanda'nın Lahey şehrindeki Uluslararası Adalet Divanına resmi başvuruda bulundu.

2023- Eski Filistin Başbakanı Ahmed Kurey, 86 yaşında hayatını kaybetti.

24 Şubat

1495- Şehzade Cem öldü.

1908- Dr. Galip Üstün, "Topkapı Fukaraperver Cemiyeti"ni kurdu.

1910- Sanayii Nefise Mektebinin (Güzel Sanatlar Okulu) kurucusu ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey öldü.

1918- Trabzon düşman işgalinden kurtuldu.

1922- Elazığ'da, Milli Mücadele yanlısı "Satveti Milliye" adlı gazete yayın hayatına başladı.

1942- Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Franz von Papen'e, Ankara'da suikast girişiminde bulunuldu. Büyükelçi ve eşi olaydan yara almadan kurtuldu, suikastçının Yugoslav göçmeni Ömer Tokat olduğu belirlendi.

1942- 769 Romanya vatandaşı Yahudi'yi taşıyan "Struma" vapuru, Karadeniz'de batırıldı, yalnızca 1 yolcu kurtulabildi.

1951- Kırşehir'de Atatürk büstüne saldırıda bulunuldu. Saldırıyı kınamak için 5 Mart'ta büyük bir miting düzenlendi.

1954- Tuna Nehri'nden Karadeniz'e, oradan da İstanbul Boğazı'na inen buz parçaları, tabakalar halinde tüm Boğaz'ı ve limanı kapladı, deniz trafiği durdu.

1955- Türkiye'nin ilk özel dedektiflik bürosu, İstanbul'da avukat Fethi İnder tarafından kuruldu.

1955- Bağdat'ta, Türkiye ile Irak arasında karşılıklı işbirliği antlaşması (CENTO) imzalandı. Daha sonra İngiltere, İran ve Pakistan üye olarak, ABD de gözlemci sıfatıyla katıldı.

1977- Türk fizikçi Prof. Dr. Feza Gürsey, Oppenheimer Ödülü'ne ve Einstein Madalyası'na değer bulundu. Gürsey, ödülünü ABD'li Fizikçi S. Glashow ile paylaştı.

1983- 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından kapatılan MSP'ye ilişkin davada Necmettin Erbakan'a 4 yıl hapis ve 1 yıl 4 ay sürgün cezası verildi.

1987- Sovyetler Birliği'nde (SSCB) Mihail Gorbaçov ilk kez "Glasnost"tan (Açıklık Politikası) söz etti.

1992- 1961 Anayasası'nın hazırlayıcılarından Ordinaryus Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, 88 yaşında İstanbul'da öldü.

1995- Tüketiciyi Koruma Yasası kabul edildi.

2005- Eski Dışişleri Bakanlarından Coşkun Kırca, 78 yaşında İstanbul'da vefat etti.

2006- Türkiye, idam cezasının barış zamanı dışında savaş ve savaş tehlikesi anında da kaldırılmasını öngören Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. protokolünü onayladı.

2008- Raul Castro, ağabeyi Fidel Castro'nun yerine Küba Devlet Başkanı oldu.

2011- Cezayir'de 19 yıldır uygulanan olağanüstü hal kaldırıldı.

2012- İzmir Alaçatı'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 40 yaşındaki Nazım Alkan'ın bağışlanan yüz, kol ve bacakları Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan operasyonla iki hastaya nakledildi. Cengiz Gül'e yapılan nakil Türkiye'de ikinci, dünyada 22'nci yüz nakli, Şevket Çavdar'a yapılan 2 kol ve 2 bacak nakli ise dünyadaki ilk 4 uzuv nakli oldu.

2013- Suriye'de yaralanan Fransız foto muhabiri Olivier Voisin, Türkiye'de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

2022- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

2023- Polonya, ilk Leopard tanklarını Ukrayna'ya teslim etti.

25 Şubat

1899- Reuters Ajansının (1851) kurucusu Baron Paul Julius Reuter 83 yaşında öldü.

1933- Fransız Vagon-Li (Yataklı Vagonlar) şirketinin Belçikalı müdürünün koyduğu Türkçe yasağına tepki gösterildi.

1943- Talat Paşa'nın Almanya'da tahnit edilen naaşı İstanbul'a getirildi. Aynı gün Hürriyeti Ebediye Tepesi'nde toprağa verildi.

1950- "Çoruh" ilinin adı "Artvin" olarak değiştirildi.

1980- Yurt dışındaki işçilerin 20 bin mark ödeyerek askerlikten muaf tutulmasını içeren bedelli askerlik tasarısı Meclis Bütçe Plan Komisyonu'nda değiştirilerek kabul edildi.

1986- Filipinler'de seçimler yapıldı. Muhalefet lideri Corazon Aquino başkan seçildi. Ferdinand Marcos ülkeyi terk etti.

1991- Irak, Kuveyt'ten çekilme kararını açıkladı.

1991- Varşova Paktı feshedildi.

1994- Almanya, RP'nin "Bosna'ya yardım" adı altında Almanya'ya gönderdiği paralar hakkında soruşturma başlattı.

1996- İş adamı Vehbi Koç Antalya'da öldü.

2009- Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay intihar etti.

2010- YÖK'ün Kurucu Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. İhsan Doğramacı vefat etti.

2010- Gazeteci Ahmet Vardar, 73 yaşında yaşamını yitirdi.

2013- Güney Kore'nin ilk kadın Devlet Başkanı Park Geun-Hye, yemin ederek görevi Lee Myung-Bak'tan devraldı.

2015- ABD, Somali'deki iç savaş yüzünden 1991 yılında kapatılan büyükelçiliğine 24 yıl sonra atama yaptı.

2016- Rusya'nın Komi Cumhuriyeti'nde meydana gelen maden kazasında 31 madenci, 5 kurtarma görevlisi hayatını kaybetti.

2018- Türkiye tarafından kırmızı bülten talebi ile aranan terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı, Müslim'in Çekya'dan iadesine ilişkin çalışma başlattı.

2020- Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle 91 yaşında öldü.

2020- Fatma Damla Altın, pentatlon branşında dünya şampiyonu olarak özel sporcular pentatlonda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran isim oldu.

2021- Hollanda Parlamentosu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını kabul etti.

2022- ABD Başkanı Joe Biden'ın Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday gösterdiği Ketanji Brown Jackson, ülke tarihinde bu göreve aday gösterilen ilk siyahi kadın oldu.