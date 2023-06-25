İZMİR- Jolly Joker Vodafone Red iş birliği ile yaz konserleri Hakan Altun ile başladı. En sevilen aşk şarkılarından "Bir Telefon" ile sahneye çıkan sanatçı " aşka ihanet edenler asla cezasız kalmaz" dedi. Her yaz olduğu gibi Çeşme sezonunu Jolly Joker Alaçatı ile açan Hakan Altun özel repertuarında Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Ahmet Kaya gibi ustaları şarkılarıyla andı.



Bayram boyunca sahnede yıldızlar geçidi

Farklı türlerin popüler isimlerini aynı çatı altında buluşturacak olan Jolly Joker Alaçatı’da bayram özel sahnesinde 27 Haziran Salı Melek Mosso, 28 Haziran Çarşamba Haluk Levent 29 Haziran Perşembe Gökhan Türkmen, 30 Haziran Cuma Koray Avcı, 1 Temmuz Cumartesi Yaşar tatilcilerle buluşacak.

Vodafone Yanımda üzerinden indirim şansı

Jolly Joker'de %50 indirim kampanyasından faydalanmak için Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden “Fırsatı Kullan” tuşuna tıklayıp şifre almak gerekiyor. Alınan şifre, Biletix satın alma adımında “Vodafone Red %50 İndirim” butonu seçildikten sonra açılan sayfada kod alanına giriliyor. Bir indirim koduyla 1 adet indirimli bilet alınabiliyor. Kampanya 31 Ağustos’a kadar geçerli olacak.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL