HABER: DİNÇER KARACALAR

Sözü Bural’a, müziği Zehra Belevi’ye ait olan şarkının aranjesini Erhan Doğancıoğlu yaptı. Mix-mastering’i Tolga Borucu ile Olcay Bağrıyanık imzası taşıyan şarkı, Pia Music Production’da kaydedildi. Hakan Bural, “Bu Ayrılık Yordu Bizi ‘de yer alan şiir bölümünün de birçok kişinin duygularına tercüman olacağını belirtti. Bir yandan 10 yıldır profesyonel su altı dalış eğitmenliği yapan, iş insanı ,söz yazarı ,besteci ve yorumcu Hakan Bural müziksiz bir hayat düşünemediğini ifade etti.